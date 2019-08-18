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'DEAŞ'tan kurtarılan kadınlara devlet sahip çıkmalı'

Özellikle Suriye'deki Hol kampında yüzlerce Telaferli kadın ve çocuğu olduğunu belirten Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi "DEAŞ terör örgütü, kaçırdığı Türkmen Telaferli genç kadınlara yönelik işkence ve utanç verici zulümde bulundu. DEAŞ'tan kurtarılan Telaferli kadınlara devlet sahip çıkmalı'' açıkamalarını yaptı.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:50
'DEAŞ'tan kurtarılan kadınlara devlet sahip çıkmalı'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak'ın Kerkük kentindeki ITC Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık iki yıl önce Irak güvenlik güçleri tarafından Musul'u kurtarma operasyonları başlatıldığını anımsattı.

Operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Telaferli kadınlara devletin sahip çıkması gerektiğini belirten Salihli, ''DEAŞ terör örgütü, kaçırdığı Türkmen Telaferli genç kadınlara yönelik işkence ve utanç verici zulümde bulundu. Irak hükümeti ve sivil toplum örgütleri bu masum insanların her yönden yanında olması gerekiyor.'' dedi.

"KAYIPLARA KARIŞAN İNSANLARIMIZ VAR"

Salihi, yaptığı açıklamada, hükümetin özellikle DEAŞ'tan kurtarılan Iraklı kadınların yeniden topluma kazandırması hususunda başarısız olduğunu ifade ederek, konuyu parlamentoda ele alacaklarını ve hükümetin gündemine taşıyacaklarını söyledi.

Suriye'deki iç göçmen kamplarında hala Telaferli kadın ve çocukların olduğunu anlatan Salihi, ''Özellikle Suriye'deki Hol kampında yüzlerce Telaferli kadın ve çocukları var. Terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgelerde kayıplara karışan insanlarımız var. Bunların geri dönmeleri için uluslararası sivil toplum örgütlerinin üzerine düşen önemli görevler var.'' diye konuştu.

Salihi, Telaferli kadınların terör örgütü DEAŞ'tan gördüğü işkencenin dünya basınında yeteri kadar yer almamasından yakındı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:50
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