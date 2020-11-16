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Aktüel DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" ile 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" ile 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:08:08 -
DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" ile 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "sözde Rakka emiri"nin de bulunduğu Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Suriye uyruklu H.E, Y.Ş, M.H. ve M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

Kayseri'de 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda 2014-2018 yıllarında Suriye'de faaliyet yürüten DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" H.E. ile "örgütün infazcısı" Y.Ş. ile M.H. ve M.E. gözaltına alınmıştı.

H.E'nin, Türkiye'ye geldikten sonra Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da örgütü canlı tutma adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.

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