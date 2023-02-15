Davutoğlu'nun tetikçisi yine saçmaladı! Karnından konuşma Akif

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, Ahmet Davutoğlu'nun tetikçiliğine soyunduğundan bu yana sergilediği dikkat çekme çabalarına bir yenisini daha ekledi.

Sanki halkın kendi arasında yardımlaşıp, depremzedelerle dayanışmasına itiraz eden varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışan Beki, oturduğu yerden polemik üretme gayretine girişti.

Beki, Karar gazetesindeki kötü niyetli yazısında özetle şunları kaydetti:

"Devlet acz içinde, yetersiz görünmesin diye millet; enkaz altındaki canların, aç ve açıkta kalan depremzedelerin imdadına yetişmesin mi? "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinde "önce insan" geliyordu, devlet değil. Devletin hazırlıksızlığını saklamak için, insanın feda edilmesi istenmiyor herhalde. Halkın kendi arasında yardımlaşması, depremzedelerle dayanışması da henüz suç değil sanırım. Toplaşıp yardıma koşmak; devlete karşı bir kalkışma, devleti aciz göstermeye dönük örgütlü bir suç eylemi sayılmasa gerek."