Davutoğlu'nun tetikçisi böyle harekete geçti! Kinleri bitmiyor

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde köşe karalayan Mehmet Ocaktan, "patronundan" aldığı talimatla yine AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Yapıcı eleştiriyi değil, dezenformasyon ve manipülasyonu tercih eden Ocaktan, "İçimiz acıyarak görüyoruz ki tek kişiye endekslenen ‘alaturka sistem’ de bu depremle birlikte kelimenin tam anlamıyla enkaz altında kalmış bulunuyor. Derdimiz olumsuzlukları sıralamak değil elbette ama itiraf edelim ki ortada var olduğunu sandığımız bir devlet mekanizmamız yokmuş. Normal işleyen kurumsal bir devletin, gelmekte olduğu herkesin malumu olan bu tür büyük felaketler karşısında çalışılmış, projelendirilmiş senaryoları olur" ifadelerini kullanarak, tek bildiği işin boş muhalefet olduğunu ortaya koydu.