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Medya Davutoğlu'nun adamı o yalana sazan gibi atladı! Yavaş ol bakalım Ocaktan
Medya

Davutoğlu'nun adamı o yalana sazan gibi atladı! Yavaş ol bakalım Ocaktan

AFAD’ın depremin ilk günü değil, daha sonra çalışmalara başladığı yönündeki algı operasyonuna Karar yazarı Mehmet Ocaktan da balıklama atladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 11:40:00 -
Davutoğlu'nun adamı o yalana sazan gibi atladı! Yavaş ol bakalım Ocaktan

AFAD’ın depremin ilk günü değil, daha sonra çalışmalara başladığı yönündeki algı operasyonuna Karar yazarı Mehmet Ocaktan da balıklama atladı.

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organında "Hükümete vurayım da ne olursa olsun" mantığıyla yazılar kaleme alan Ocaktan, işin içine "kader" kavramını da katıp "Meseleye, bugün başımıza gelen büyük deprem felaketinde yaşananların penceresinden baktığımızda manzara şudur: İktidar, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyor, bilim insanlarının söyledikleri de bugüne kadar yaşadığımız depremler de bunun en önemli göstergesi. Bu yüzden de AFAD 2019 yılında Kahraman Maraş Pazarcık’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında 26 ili içine alan bir deprem provası yapıyor. Hal böyleyken doğal olarak AFAD’ın olası bir depremin ilk günü için alternatif senaryoları olması gerekmez mi? Ama gördük ki yokmuş, çünkü ilk iki gün AFAD ortalarda gözükmedi. Peki kader bunun neresinde?" diye sordu. 

 

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Yorumlar

fahri

Allah cezanı versin kösedayı; yollar enkaz ile dolu, otobanlar patlamış.yunanistan alanı kadar bir alan, yunanistan nüfusundan 3.5 milyon kişi fazla nüfus. o oturduğunuz yumuşak koltukların üzerinden zehir kusmak ne zevkli ne kolay ne hoş....hesabını da iki dünyada da en acı şekilde çekiniz sizler ,yani 7li ihanet ve kin masası şürekası.

HACI

Hakikaten sazan. Atlama, havada yerde dönme, karanlıkta ıslık çalma, adam satma. Hepsini aynı anda yapabilen tipler bunlar
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