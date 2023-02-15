Davutoğlu'nun adamı o yalana sazan gibi atladı! Yavaş ol bakalım Ocaktan

AFAD’ın depremin ilk günü değil, daha sonra çalışmalara başladığı yönündeki algı operasyonuna Karar yazarı Mehmet Ocaktan da balıklama atladı.

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organında "Hükümete vurayım da ne olursa olsun" mantığıyla yazılar kaleme alan Ocaktan, işin içine "kader" kavramını da katıp "Meseleye, bugün başımıza gelen büyük deprem felaketinde yaşananların penceresinden baktığımızda manzara şudur: İktidar, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyor, bilim insanlarının söyledikleri de bugüne kadar yaşadığımız depremler de bunun en önemli göstergesi. Bu yüzden de AFAD 2019 yılında Kahraman Maraş Pazarcık’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında 26 ili içine alan bir deprem provası yapıyor. Hal böyleyken doğal olarak AFAD’ın olası bir depremin ilk günü için alternatif senaryoları olması gerekmez mi? Ama gördük ki yokmuş, çünkü ilk iki gün AFAD ortalarda gözükmedi. Peki kader bunun neresinde?" diye sordu.