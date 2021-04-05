Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu özentisi! Bildiriyi önce kınadı sonra...

Geçtiğimiz gün gece yarısı, Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 eski amiral milli iradeyi tehdit edip, darbe imaları barındıran skandal bir bildiri yayınladı.

Bildirinin yayınlanması sonrası başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler geldi.

Ancak muhalefet partileri, bildiri konusundaki sessizliğini uzun süre bozmadı.

Bildiri hakkında ne diyeceği en çok merak edilenler arasında şüphesiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Kılıçdaroğlu yine aynı

Saatler sonra amirallerin bildirisi hakkında sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, kısa bir açıklama yayınlayıp bildiri ile hükümetin sahte gündem yarattığını söyleyerek "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır." ifadelerini kullandı.



Babacan Kılıçdaroğlu'nu bekledi

Saatler sonra amirallerin bildirisi hakkında sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu'ndan sonra DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan da açıklama geldi.

Babacan da uzun süre devam eden bildiri sessizliğinden sonra Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına benzer bir açıklama yayınlayarak "İktidarın, sürekli 'düşman' belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir. Çözüm tam demokrasidir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu görünce açıklamayı yeniledi

Muhalefet kanadından ilk olarak bildiriye karşı çıkanlar arasında Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu yer aldı.

Davutoğlu, bildiri hakkında "Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örnegidir." ifadeleri kullandı ancak Gelecek Partisi Lideri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra başka bir açıklama yayınladı.

Davutoğlu yeni açıklamasında "Saçma sapan bir bildiri üzerinden mağduriyet algısı oluşturup gerçekleri unutturmaya çalışmayın! Gündemi değiştirmek yerine cevap verin!Nasıl emek vermediğiniz yönetim kurulu üyeliklerinin huzur haklarını alabiliyorsunuz? Hiç Allah’tan korkmaz mısınız?" ifadelerine yer verdi.