Davutoğlu'ndan HDP'nin kapatılmasına ilk açıklama
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör sevici HDP'nin kapatılması için açılan davaya ilişkin "Siyasi partileri kapatmak Türkiye'nin önünü açmaz" yorumunda bulundu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.
"Parti kapatmak Türkiye'nin önünü açmaz"
Twitter hesabından görüşlerini açıklayan Davutoğlu, parti kapatmanın karşısında olduklarını ifade etti.
Ahmet Davutoğlu, "Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız." dedi.