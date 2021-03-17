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Gündem Davutoğlu'ndan HDP'nin kapatılmasına ilk açıklama
Gündem

Davutoğlu'ndan HDP'nin kapatılmasına ilk açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör sevici HDP'nin kapatılması için açılan davaya ilişkin "Siyasi partileri kapatmak Türkiye'nin önünü açmaz" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 21:18:00 -
Davutoğlu'ndan HDP'nin kapatılmasına ilk açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.

"Parti kapatmak Türkiye'nin önünü açmaz"

Twitter hesabından görüşlerini açıklayan Davutoğlu, parti kapatmanın karşısında olduklarını ifade etti.

Ahmet Davutoğlu, "Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız." dedi.

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Yorumlar

alper

hayinler bu kadarmi türkiye düşmanlarını sever oldular hayinler topluluğu aynı bir örümcek ağı gibidir
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Millet

H. Şükür'ün küçük eniştesi, demek ki, fetöcüler arasındaki adın küçük enişte imiş. Önce buna cevap ver, neden fetöcülerin küçük eniştesisin. Yoksa sen fetö damadı mısın. Yer elması, bıçağı arkasında, dönek. Şimdi senin tavsiyeni tutup ne yapalım.
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