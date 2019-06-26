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Davutoğlu'ndan flaş hamle! 30 Haziran'da...

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'nun bu ay sonunda Elazığ'a gideceği öne sürüldü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:35
Davutoğlu'ndan flaş hamle! 30 Haziran'da...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti çalışmaları için 30 Haziran'da Elazığ'a gideceği iddia edildi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın'ın haberine göre, yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu'nun yeni parti nabzını ölçmek için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

AK Parti’den ayrılarak yeni bir parti kuracağı öne sürülen bir diğer isim olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yurt gezilerini sürdürüyor. Daha önce başkent Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu birçok yerde etkinlikler düzenleyen Davutoğlu’nun, 30 Haziran’da da Elazığ’a giderek, sivil toplum örgütleri ile toplantılarını sürdüreceği öğrenildi. Davutoğlu’nun, Anadolu gezilerinde, yeni bir parti kurması halinde taban bulup bulmayacağını test edeceği öne sürülüyor.

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 23:35
  1. Elazığ
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Ahmet Davutoğlu

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  • Yunus 16 Yunus 16 57 dk önce
    SOL DA BİR PARTİ KURSUN, ZATEN ONLARLA FLÖRT EDİYOR, BENDE DESTEKLİYORUM. KASIP KAVURUR, SOLCULARI İKTİDARA TAŞIR. HADİ AVUTOĞLU SOLCULAR SENİ SEVDİ

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