Davutoğlu'ndan flaş hamle! 30 Haziran'da...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti çalışmaları için 30 Haziran'da Elazığ'a gideceği iddia edildi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın'ın haberine göre, yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu'nun yeni parti nabzını ölçmek için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

AK Parti’den ayrılarak yeni bir parti kuracağı öne sürülen bir diğer isim olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yurt gezilerini sürdürüyor. Daha önce başkent Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu birçok yerde etkinlikler düzenleyen Davutoğlu’nun, 30 Haziran’da da Elazığ’a giderek, sivil toplum örgütleri ile toplantılarını sürdüreceği öğrenildi. Davutoğlu’nun, Anadolu gezilerinde, yeni bir parti kurması halinde taban bulup bulmayacağını test edeceği öne sürülüyor.