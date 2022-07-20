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Siyaset Davutoğlu'na şok! Partiden istifa etti
Siyaset

Davutoğlu'na şok! Partiden istifa etti

Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan Ömer Faruk Başaran partiden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 21:32:00 -
Davutoğlu'na şok! Partiden istifa etti

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı, Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanı, Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ömer Faruk Başaran kurucuları içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden istifa etti.

İş dünyası, siyaset ve STK'lar içerisinde etkin bir isim olan Ömer Faruk Başaran'ın, Genel Başkanlığı'nı Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nden istifası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Ömer Faruk Başaran'ın siyasi hayatına devam edip etmeyeceği, ederse hangi partide devam edeceği şimdiden merak konusu oldu.

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