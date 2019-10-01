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Davutoğlu gel partiye katıl dedi... Ufuk Uras reddetti

Yeni parti kurma hazırlığı yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ÖDP eski Genel Başkanı ve HDP eski Milletvekili Ufuk Uras’ı partisine katmaya çalıştı, Uras ise ‘Şuan için hayır’ yanıtı verdi.

01 Ekim 2019 Salı 20:07
Davutoğlu gel partiye katıl dedi... Ufuk Uras reddetti

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  AK Parti MYK’dan ihracı istenen ve ihraç kararına karşın istifa ederek yeni parti kuracağı artık netlik kazanan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir yandan partinin kurumsal kimliğiyle ilgilenirken; diğer yandan da partiye isimler katmaya çalışıyor.

Onlardan biri de eski Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı ve HDP Milletvekili Ufuk Uras oldu. Uras’la başbaşa Levent’teki ofisinde görüşme yapan Ahmet Davutoğlu, partiye katılması için teklif götürdü. Ancak solcu kimliğiyle bilinen Uras, bu teklifi şimdilik kabul etmedi.

Tekrar bir araya gelecekler

YeniAkit’in Davutoğlu’na yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Ufuk Uras’ın Ahmet Davutoğlu’na direkt ben sizinle olamam demediği, çevresiyle görüşeceğini belirttiği, önümüzdeki günlerde yine bir araya gelecekleri, kendilerine fikirsel destek vereceğini söylediği fakat kurucuları arasında olmaya şimdilik çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 20:07
  1. Ahmet Davutoğlu

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