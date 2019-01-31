Davut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

ORDU (AA) - Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Ordulu Davut Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi. Davut Yılmaz'ın Kumru Merkez Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, eski AK Parti Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016'nın başpehlivanı Recep Kara ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, Karaağaç Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Kırkpınar'da 1973 yılında başpehlivan olma başarısı gösteren Davut Yılmaz, bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında dün hayatını kaybetmişti.





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