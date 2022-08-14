Davut Güloğlu'ndan samimi açıklamalar: Her yıl 15-20 milyonu elimin tersiyle ittim

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Davutoğlu, sanat hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

"Ben neden siyasetin içerisine girdim? Bak konserlerimi kaybettim." diyen Güloğlu, "Her yıl 50-60’a yakın konser yapardım. Konserlerim 10’a 5’e düştü. Umurumda mı zannediyorsunuz. Benim umurumda olan bu millet, bu toprakların üzerinde yaşayan tüm ümmet ve tüm dünyada ezilen ümmettir." ifadelerini kullandı.

'Milli Görüş davası bu ülkeyi kurtarabilecek davadır'

Bazı sanatçıların gelirleri uğruna değerlerini ayaklar altına dikkat çeken Güloğlu, "Bir sanatçı bu cesarette bunu konuşamaz, söyleyemez arkadaşlar. Çünkü sanatçıların içinden geliyorum, en tepeden en dibindekilere kadar bilirim. İş adamlarıyla da oturdum, bakanlarla da oturdum, siyasetçi arkadaşlarım da var, hepsiyle oturdum kalktım. Ben size bir şey söylüyorum, Milli Görüş davası bu ülkeyi kurtarabilecek davadır. Çünkü Hakk'ın davasıdır." dedi.

Davut Güloğlu açıklamasına şöyle devam etti:

Televizyonda ilk çıktığım zamanlarda çıkardığım albümden sonra magazinler peşimizde, şimdi gelseler de zaten bulamıyorlar beni Allah’a şükürler olsun. Televizyonlara çağırsalar da çıkmıyorum, hepsini reddediyorum. Ben albümüm çıktığından beri bir içkili barda yada bir restorantta program bile yapmadım. Her yıl 15-20 milyonu elimin tersiyle ittim. Ya Allah derken korkuyorlar. Geldi kameralar bana soruyor ya nasıl başardınız diye, dedim ki Allah-ü Teala nasip etti, beni bu halka sevdirdi biz de albümümüzle beraber Allah’a şükürler olsun başarılı olduk. Bana oradan magazincilerden birkaç tanesi yanıma gelip ne dedi biliyor musunuz? "Çok Allah diyorsun, kesmek zorunda kalıyoruz" dediler.