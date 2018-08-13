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David Silva'dan şok karar!

Manchester City'de forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu David Silva, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:20
David Silva'dan şok karar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen David Silva, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı.

Silva, sosyal medya hesabında yayımladığı taraftarlara yönelik açık mektubunda, "İspanya Milli Takımı'ndaki dönemime son verme kararını almak için haftalarca düşündüm ve değerlendirme yaptım. Bu hiç şüphesiz aldığım en zor kararlardan biri oldu." ifadesini kullandı.

Manchester City'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, böylece Andres Iniesta ve Gerard Pique'den sonra Dünya Kupası'nın ardından İspanya Milli Takımı'nı bırakan üçüncü isim oldu. 

İlk kez 2006'da giydiği milli takım formasıyla 125 maça çıkan ve 35 gol atan David Silva, İspanyol futbolunun altın çağlarından birinde rol alarak bir kez Dünya Kupası, iki defa da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:20
  1. David Silva
  2. İspanya

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