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David Satterfield kimdir? ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield hangi görevlerde bulundu?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçisi olarak atanan David Satterfield, Senato tarafından da onandı. Ankara’ya elçi olarak atanan David Satterfield, terör örgütü PKK dostu olarak biliniyor. 2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı. Peki David Satterfield kimdir? David Satterfield hangi görevlerde bulundu?

28 Haziran 2019 Cuma 09:39
David Satterfield kimdir? ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield hangi görevlerde bulundu?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçisi olarak atanan David Satterfield, Senato tarafından da onandı. Ankara’ya elçi olarak atanan David Satterfield, terör örgütü PKK dostu olarak biliniyor. 2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı. Peki David Satterfield kimdir? David Satterfield hangi görevlerde bulundu?

Ankara’ya elçi olarak atanan David Satterfield, PKK dostu olarak biliniyor. Suriye’nin bölünmesinden yana olan Satterfield, 11 Ocak’ta senatodaki konuşmasında, “Suriye’de kalma nedenimiz müttefikimiz PKK/YPG’ye destek ve yardım sunmak. DEAŞ’a karşı cesurca savaşan YPG’yi korumak” demişti.

David Satterfield kimdir?

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor. 1980 yılından beri özellikle Ortadoğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu. Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı.

2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Şubat'ta Satterfield'ın adaylığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:39
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