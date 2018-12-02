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Daum saçlarını Türk berbere emanet etti

Türk futbolunun tanınan ismi Christoph Daum, Almanya‘nın Köln kentinde bulunan bir Türk berbere saçlarını kestirdi.

02 Aralık 2018 Pazar 23:52
Daum saçlarını Türk berbere emanet etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Almanya‘nın Köln kentinde küçük İstanbul olarak da bilinen Keup Caddesi'nde Türk berbere saçlarını kestirdi.

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u gibi takımları çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum, Almanya‘nın Köln kentinde küçük İstanbul olarak da bilinen Keup Caddesi'nde bir Türk berberin açılış törenine katıldı. Daum, katıldığı açılış töreninde saçlarını kestirdikten sonra sakal tıraşı oldu.

Sevenleri ile sohbet eden Daum, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:52
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Daum

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