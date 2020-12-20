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Aktüel Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı
Aktüel

Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 18:25:19 -
Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde havalı tüfekle vurulduğu belirlenen kedi tedaviye alındı.

Reşadiye Mahallesi'nde Defne Bardakçı (21), "Köpük" isimli kedisinin yürüyemediğini fark edince veterinere götürdü.

Veterinerdeki muayenesinde havalı tüfekle vurulduğu için ayağının 6 yerinden kırıldığı belirlenen kedi, Gökova Hayvan Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Defne Bardakçı, Datça'da böyle bir olay yaşamalarının kendilerini çok üzdüğünü, ameliyatla ayağındaki saçmalar çıkarılan kedisinin iyileşmesini beklediklerini söyledi.


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