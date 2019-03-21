Darüşşafaka Tekfen, Litvanya deplasmanında
Avrupa Ligi'nde son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, 28. hafta mücadelesinde yarın Zalgiris'e konuk olacak.21 Mart 2019 Perşembe 09:35
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
Ligde son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, rakiplerini 4 kez mağlup ederken, 23 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.
Zalgiris ise 12 galibiyet ve 15 yenilgiyle averajla 10. sırada bulunuyor.
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