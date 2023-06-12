Darüşşafaka Cemiyeti’nden Bayram bağışı çağrısı!

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayram da eğitimin önemine inananları bağış yapmaya çağırıyor. Kuruluşundan bu yana hayırseverlerin bağışlarıyla binlerce çocuğa nitelikli eğitim olanağı tanıyarak, ülkemizin yarınlarına yön veren nesiller yetiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, bugün İstanbul Maslak’taki okulunda 1.000’e yakın annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrenciyi akılcı, eşitlikçi, çağdaş eğitimle geleceğe hazırlıyor.

Hayırseverler bayram bağışında bulunabiliyor

Öğrencilerinin et ihtiyacını yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşıladığı için Kurban Bayramı'nda vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemeyen Darüşşafaka Cemiyeti'ne, annesi veya babası hayatta olmayan öğrencilerin eğitimine destek olmak isteyen hayırseverler bayram bağışında bulunabiliyor.

Öğrencilerin ihtiyaçları için harcanacak

Bu yıl bayram bağışı için önerilen tutar 5 bin TL olmakla birlikte hayırseverler, Darüşşafaka'ya dilediği tutarda bağış yapabiliyor. Yapılacak bağışlar, bugün Darüşşafaka Eğitim Kurumları çatısı altında eğitim alan, öğrencilerin başta eğitim olmak üzere beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. Bu yıl 160. yılını kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti’nin “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara nitelikli eğitim olanağı tanıdığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Bugün ülkemizin her köşesinden sınavla aramıza katılan, 1.000’e yakın çocuğumuza hem şefkatli bir yuva hem de çağın en ileri eğitim olanağını hayırsever halkımızın ve kurumlarımızın desteğiyle sağlıyoruz. Çocuklarımız ortaokuldan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca okulumuzda tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim alıyor. Üniversite eğitimleri boyunca da burs desteğimizi sürdürerek, 12 yıl boyunca çocuklarımızın eğitim hayatlarını destekliyoruz” dedi.

“Eğitimde Fırsat Eşitliğine Güç Katın”

Darüşşafaka’nın vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemediğini belirten Başkan Oğuz Güleç, “Kurban Bayramı vesilesiyle annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen tüm hayırseverleri Darüşşafaka ailesine katılmaya davet ediyoruz. Eğitim, her çocuğun temel hakkı ve geleceğini şekillendiren en değerli armağandır. Bağışlarınızla, binlerce öğrencimizi nitelikli eğitimle geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bir çocuğun hayatında dönüşüm yaratmanın gücünü birlikte hissedelim. Hayırseverlerimiz destekleriyle 160 yıldır yaşattığımız eğitimde fırsat eşitliğine güç katabilir.” diye konuştu.

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