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Darüşşafaka Barcelona'ya farklı mağlup oldu

Barcelona Lassa: 97 - Darüşşafaka Tekfen: 65

05 Ocak 2019 Cumartesi 00:52
Darüşşafaka Barcelona'ya farklı mağlup oldu

MADRİD (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 97-65 yenildi.

İspanyol rakibine karşı çok fazla direniş gösteremeyen Darüşşafaka karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-16, devreyi de 54-27 geride tamamladı.

Üçüncü çeyrekte Barcelona'nın sadece 1 sayı (19-18) gerisinde kalan Darüşşafaka, son periyoda 73-45'lik skorla girdi.

Temposuyla farklı artıran Barcelona Lassa karşılaşmayı 97-65 kazandı.

Darüşşafaka'da Toney Douglas 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Barcelona Lassa'da ise Thomas Heurtel 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen 14. yenilgisini alarak son sırada kaldı. Barcelona Lassa da galibiyet sayısını 9'a çıkararak, altıncılıktaki yerini korudu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 00:52
  1. Barcelona Lassa
  2. Basketbol THY Avrupa Ligi
  3. darüşşafaka tekfen

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