0553 313 94 23

Darıca spor salonu inşası sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da inşa edilecek olan spor salonunun çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 13:08
Darıca spor salonu inşası sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da inşa edilecek olan spor salonunun çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.


Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Temel içi dolgu tamamlanan yapının sıkıştırma işlemi devam ediyor. Bina dışı dolgu ve sıkıştırmalar devam ediyor. Rögar bacaları da tamamlanan bina çıkış bağlantıları yapıldı. İnşaat çalışmaları devam eden yapının zemin kat döşeme kalıbı için iskele kurulurken zemin kat döşeme kalıbı demirleri de bağlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca’da bin 800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Binanın mekanik tesisat döşeme işi ile iç ve dış dolgular tamamlandı. Yapının döşeme kalıbı demirleri bağlanmaya devam ediyor. Ayrıca spor salonunun otopark rampası imalatlarına da başlandı. Zemin kat çalışmalarına hız veren ekipler, zemin kat döşeme kalıbı demirlerini de bağladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Down sendromlu şampiyonlar "efsanelerini konuşturdu"
    1. Down sendromlu şampiyonlar..
    2. Mourinho kendisine gelen teklifleri..
    3. Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan..
    4. "Depremde 155'i ağır yaklaşık 355 ev..
    5. SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu
    6. Justinianus Köprüsü turizme açılacak
    7. Selami Altınok, kumpas anını anlattı!..
    8. Ankara’da yangın çıkan binada çocuklar..
    9. Sosyal Güvenlik Merkezleri 10 yaşında
    10. Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1..
    11. Serdivan Belediyesi E-Devlet..
    12. Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için..
    13. Kayserispor’da onlara izin yok
    14. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    15. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    16. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    17. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    18. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    19. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    20. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    21. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    22. Taksim-Kabataş füniküler hattında..
    23. "Azınlıkların hakları konusunda samimi..
    24. Bursa’da Nevruz coşkusu
    25. Kılıçdaroğlu fena gaza geldi!..
    26. Camilere yapılan saldırıya üzülen..
    27. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    28. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr...
    29. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    30. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!