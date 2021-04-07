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Gündem 'Darbe' bildirisini aklamaya çalışan CHP'yi ifşa eden video
Gündem

'Darbe' bildirisini aklamaya çalışan CHP'yi ifşa eden video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında 104 amiralin bir gece vakti yayınladığı 'darbe' imalı bildirisini aklamaya çalışan CHP'nin darbeci zihniyetini gösteren bir video izletti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 17:43:00 - 2021-04-07 17:49:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği video CHP'nin darbeci zihniyetini yeniden gözler önüne serdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin darbeci zihniyetini ifşa eden video

Erdoğan, burada 104 amiralin darbe bildirisini aklamaya çalışan CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na tarihi gerçeklerin yer aldığı bir video ile yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir. Hadi 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp milletin sokakta verdiği mücadeleyi rahat koltuklarında kahve içerek televizyonda seyretmelerini korkaklıklarına verelim…

Peki, şimdi darbe heveslilerini bu derece hararetli bir şekilde savunmalarına millet müsaade etmez, biz hiç etmeyiz. Demek ki mesele korkaklık, mesele yüreksizlik, mesele geçmişinden utanmak değilmiş. Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor. Aksi takdirde, akıl ve izan sahibi hiçbir siyasetçi, doğrudan kendi varlığını hedef alan anti-demokratik bir girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez.

 

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