Dar giyinmek reflüye sebep oluyor

Yemek borusu bir hortuma benzer. Hortumun alt kısmındaki kaslar daha kalındır. Bu alt kısımda paket lastiğine benzeyen bir yapı (kapakcık) var ve bu midenin sürekli kapalı durmasını sağlıyor. Biz yutkunduğumuzda yılanın hareketlerine benzer bir şekilde lokma kıvrılarak yemek borusundan aşağı iniyor. Aşağı inerken, kapakçık açılıyor ve yiyeceklerin buradan geçmesinden sonra kapanıyor. Hasta olduğunda bu bölüm yemek yenilmese de kendiliğinden açılıyor. Midemiz ağzımıza doğru püskürüyor.. İşte buna “Reflü” deniyor. Yemek yedikten sonra, mide asidinin yemek borusuna püskürmesi ve bu bölgenin tahriş olmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Peki kapakçığın hastalanmasının sebebi neler?

● Hızlı yemek yemek



● Yüksek yağ ve karbonhidratlı besinler tüketmek



● Dar giyinmek



● Yemek yedikten hemen sonra yatmak



● Şişmanlık



● Yemekten sonra spor yapmak

● Çikolata, susamlı yiyecekler, portakal, kuruyemiş, patates cipsi, sigara, alkol, kahve.. Bunların bırakılması gerekiyor.

Mide ilâçlarının hiç faydası yok

Mide asitini azaltan bu ilâçlar bağışıklık sistemimizi çökertiyor.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre mide ilacı kullananlarda, zatürre yani akciğer iltihabı görülüyor.

Halbuki bu asit azaltan ilaçlar yerine göğüs yanması yani reflü ve mide ekşimesi gibi şikayetler ilaçsız, sadece diyet ile pekalâ düzelebiliyor. Mide ilacı diye alınanların hiçbir faydası yok. Aksine akciğer iltihabı yapıyor.

Mide ilaçlarındaki fiyaskoyu ortayan çıkaran araştırma 364,683 hasta üzerinde yapılmış.

Mide asidini azaltan ilaçlar, göğüs yanması (reflü), ekşime (gastrit) ve yara (ülser) gibi çok görülen mide ile on iki parmak bağırsağı şikâyetlerinde yaygın bir şekilde kullanılmakta..

Ancak mide asidi bize hayatî bir hizmet veriyor. Mide yüzeyini döşeyen hücreler midenin salgıladığı kendi güçlü asidine karşı dayanıklıdır. Fakat bu özel asit yiyecekler ile aldığımız mikropları öldürür.

Yani mide asidi bağışıklık sistemimizin temel unsurlarından biri. Bir anlamda, antiasit ilaçlar alarak kendi bağışıklık sistemimizi çökertip, zatürreeye zemin hazırladığımız ortaya çıktı.

Özellikle yaşlılarda mide asit salgısı zamanla azalıyor. Asit azaltan ilaçlar, bu hastalarda bu yüzden daha büyük tahribat yapıyor.

İlaçları, midenin asit salgısını azalttığından veya etkisizleştirdiğinden proteinleri sindirmemiz bozuluyor. Yeteri kadar sindirilmemiş protein parçacıkları kana geçiyor. Sonuçta hoshimoto tiroidit, mültipl skleroz, romatoid artrit, lupus, ülseröz kolit, astım ve benzeri bir yığın hastalık gelişebiliyor.

Düşük şeker diyeti uygulayan kişilerde reflüden kaynaklanan göğüs yanması birkaç gün içinde kendiliğinden kayboluyor.



Bu diyette aslolan, rafine şekerlerin, un ve şekerden mamül gıdaların, ciddi bir şekilde azaltılmasıdır. Hasta günde 4 litre su içmelidir. Şikayetleri azalınca bu miktarı günde 2 litreye kadar indirebilir.

Günde en az 3-4 diş kadar sarımsak yemek iyidir. Sarımsağı ezin ve sonraki ilk yarım saat içinde tüketin. Sarımsak hapları kolaycılığına kaçmamak gerekir çünki, onların da bir faydası yoktur. Sarımsak müthiş bir gıdadır ve helicobacter dahil mide-bağırsak kanalındaki bütün zararlı hastalık oluşturan mikropları etkisizleştirir. Sadece onikiparmak bağırsağı ülserine zararlıdır.

Sigara ülser tetikler, azdırır ve sık sık nüksetmesine sebep olur. Genellikle ülserli hastalar aspirin ve romatizma ilaçları almamalıdır. Alkol, mide yüzeyinde mukoza direncini bozarak, gastrit ve ülser iyileşmesinde gecikmeye yol açar.