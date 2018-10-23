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Dar gelirliyi koruma bütçesi! Ücretler artıyor

Sosyal güvenliğe 16.7 milyarlık takviye öngörülen 2019 bütçesinde, dar gelirliyi korumaya yönelik sosyal yardımlar, öğrencilere, emeklilere, engelli vatandaşlara yönelik destekler artarak sürecek

23 Ekim 2018 Salı 06:32
Dar gelirliyi koruma bütçesi! Ücretler artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "güçlü sosyal devlet vizyonu" 2019 bütçesine de damgasını vurdu. Tasarruf ve yatırım odaklı bütçeyle gelecek yıl dar gelirliyi korumaya yönelik sosyal yardımlar, öğrencilere, emeklilere, engelli vatandaşlara yönelik destekler, istihdamın artması için teşvikler kesintisiz sürecek. Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı'nın bu yılki bütçesi 16.7 milyar lira artırıldı. Bakanlık, 103.1 milyarlık lirayla bütçede en fazla payı alan üçüncü bakanlık olurken, 81 milyona hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu daha güçlü bir yapıya dönüştürülecek. Komisyondaki görüşmeleri 22 Kasım Perşembe günü sona ermesi öngörülen bütçe teklifinin aralıkta Genel Kurul'a gelmesi planlanıyor. Bütçede yaklaşık 76 milyarlık tasarrufun 2.5 milyar lirası sosyal yardımlarda mükerrerliğin ortadan kaldırılması, doğru ilaç kullanımı gibi adımlarla sosyal güvenlik alanında olacak.

Eğitime büyük destek


Bütçede eğitime ayrılan kaynak 113.8 milyar lira oldu. Milyonlarca öğrencinin, öğretmenin hem de ailelerinin yüze gülecek. Toplanan her 100 liralık verginin yaklaşık 20 lirası doğrudan doğruya eğitime harcanacak. Yaklaşık 2 milyon üniversite öğrencisine burs, kredi desteği verilecek. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrenciye taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 3.4 milyar lira kaynak sağlanırken gelecek yıl da uygulama devam edecek. Ücretsiz kitap uygulaması, takviye kurs, engelli çocukların eğitimi için bütçeden 4-5 milyar liralık kaynak ayrılacak. Sosyal ve ekonomik destek hizmet modelinden yararlandırılan çocuk sayısı artacak. Bin liranın altında tek bir emekli kalmayacak, gelecek yıl sosyal yardımların doğru kullanımı için ziyaret edilen hane sayısı 600 bine ulaşacak. İşsizlik ödeneği esnetilerek 12 binin üzerinde daha kişinin yararlanması sağlanacak.

MTV'den 16.1 milyarlık gelir


Mülkıyet üzerinden alınacak vergilerle kira gelirleri toplamı gelecek yıl yaklaşık 19 milyar 794 milyon 626 bin lira olacak. Bu kapsamda Motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) gelecek yıl 16 milyar 89 milyon 488 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor..

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 06:32
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