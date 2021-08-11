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Yaşam Dantel böceği nedir? Dantel böceği tehlikeli mi?
Yaşam

Dantel böceği nedir? Dantel böceği tehlikeli mi?

Dantel böceği ısırır mı? Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da dantel böceği istilası yaşanıyor. Vatandaşları son derece tedirgin eden bu böceklerin nasıl, nereden geldiği merak konusu. Peki, dantel böceği ısırıyor mu? Dantel böceği zahirli mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 17:20:00 -
Dantel böceği nedir? Dantel böceği tehlikeli mi?

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da dantel böceği istilası yaşanıyor. Vatandaşları son derece tedirgin eden bu istilanın ardından uzmanlar harekete geçti. İlaçlamalarla bu istiladan kurtulmanın mümkün olduğu düşünülüyor. Peki, dantel böceği ne?

Dantel böceği nedir? Dantel böceği tehlikeli mi?

Amerikan tahtakurusu olarak bilinen bu böceklerin, kanat bölgesi dantele benzediği için dantel böceği adını alıyor.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Fent, "Dantel böceği bitki suyuyla besleniyor. O yüzden insanların kendileri açısından tedirgin olmalarını gerektirecek bir şey yok. Çok küçük ısırıklar yapıyor olabilir ama çok hassas alerjik bir bünyeniz yoksa zarar vermez. Şu ana kadar herhangi bir hastalık bulaştırdığına dair veri de yok. Hızlı şekilde yayılabiliyorlar. Meşelerde özellikle zararlı. Başka diğer ağaçlara da zarar verebiliyor. Edirne'de son zamanlarda hızlı şeklide yayıldı. İstilacı dediğimiz türlerin hareketidir bu. Tabii birde küresel ısınmanın etkisiyle kışların ılık geçmesi nedeniyle dantel böcekleri de erken kışlıyor. Ergin haldeyken meşe ağaçlarının kabuk altı, gevşek kabuk altı, geniş yaprakların altı gibi ağaçların yakın civarında kışı rahat geçirebilecekleri ortamlarda ergin olarak kışlıyorlar. Bu kışlaklardan da ergin olarak çıkıp yumurtluyorlar ve daha fazla yayılabiliyorlar, bu şekilde yoğun bir popülasyon oluyor" dedi.

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