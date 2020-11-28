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Aktüel Danimarka'da bir günde 1636 kişi Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Danimarka'da bir günde 1636 kişi Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:31:22 -
Danimarka'da bir günde 1636 kişi Kovid-19'a yakalandı

KOPENHAG (AA) – Danimarka’da son 24 saatte 1636 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Devlet Serum Enstitüsünün (SSI) açıkladığı rakamlara göre, son 24 saatte 100 bin 197 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Test yapılanlardan 1636 kişide Kovid-19 tespit edilirken bu rakam 27 Ocak’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Danimarka basınına açıklamada bulunan uzmanlar, salgının yayılma hızının 1,6 olduğuna işaret ederek, 24 Aralık’ta kutlanacak Noel Bayramı’ndan önce salgının yayılma hızının düşürülmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, Noel’de birçok ailenin birbirlerini ziyaret edeceğini hatırlatarak Kovid-19'un daha fazla kişiye bulaşabileceğine, böylece hastanelerde, acil ve uzun süredir ameliyat edilmeyi bekleyen hastalar için yer sorunu olabileceğine dikkati çekti.

Danimarka’da şu ana salgın nedeniyle 823 kişi hayatını kaybetti.

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