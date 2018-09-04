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Damat adayı, düğün günü uyuşturucudan tutuklandı

Kütahya'da bugün düzenleyeceği düğünle evlenmeyi planlayan damat adayı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

04 Eylül 2018 Salı 14:50
Damat adayı, düğün günü uyuşturucudan tutuklandı

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı ileri sürülen Sezgin S'yi (24) takibe aldı. Hürriyet Caddesi'nde bir kişiye uyuşturucu sattığı sırada suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bugün yapılacak düğünle evlenmeyi planlayan Sezgin S'nin tutuklanması nedeniyle düğünün iptal edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:50
  1. Kütahya
  2. Damat adayı
  3. evleneceği gün tutuklandı
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  5. uyuşturucudan tutuklandı

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