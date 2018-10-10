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Damar dostu besinler

Damar sağlığınız için tüketmeniz gereken besinleri sıraladık...

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:30
Damar dostu besinler

● Kiraz yakında bollaşır. Bol bol yemelisiniz, kanı sulandırır. Armut ise damarların içinde biriken tortuları eritip, idrarla dışarı atar.

● Domates, sarımsak, limon, maydanoz, karaturp yeşil biber damar sertliği ve dolaşım bozukluklarına iyi gelir.

● Çavdar lezzetli bir ürün olup vücuda enerji verir. Damar sertliği ve dolaşım bozukluğu sorunu yaşayanlar için yararlı bir üründür.

● Greyfurt'un C vitamini yönünden zengin olmakla beraber tadı acıdır. Günde 1 tane yendiğinde atardamar tıkanmasını önleyici, tıkalı damarları açıcıdır.

● Ihlamur, damar kireçlenmesi, kansızlık ve dolaşım bozukluklarına iyi gelir.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 19:30
  1. damar sağlığı
  2. damarlara iyi gelen yiyecekler

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