Damar dostu besinler

● Kiraz yakında bollaşır. Bol bol yemelisiniz, kanı sulandırır. Armut ise damarların içinde biriken tortuları eritip, idrarla dışarı atar.

● Domates, sarımsak, limon, maydanoz, karaturp yeşil biber damar sertliği ve dolaşım bozukluklarına iyi gelir.

● Çavdar lezzetli bir ürün olup vücuda enerji verir. Damar sertliği ve dolaşım bozukluğu sorunu yaşayanlar için yararlı bir üründür.

● Greyfurt'un C vitamini yönünden zengin olmakla beraber tadı acıdır. Günde 1 tane yendiğinde atardamar tıkanmasını önleyici, tıkalı damarları açıcıdır.



● Ihlamur, damar kireçlenmesi, kansızlık ve dolaşım bozukluklarına iyi gelir.