Dalak yenir mi? Dalak yemek caiz midir?

Dalak yenir mi, dalak eti yenir mi? Hayvan dalağı yenir mi? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Kurban eti üzerinde Müslümanların yememesi gerekenleri rahmetli Timurtaş Uçar Hocaefendi şöyle açıklamıştı: Dalak yenir. İçi kan doludur ama pis değildir. Dalak için islamiyet bir şey söylemiyor. Peki eti yenen hayvanlardan hangi organlar yenmez?

Hayvanlar kesilince vücuttaki kanın büyük bir kısmı dışarı akar, az bir miktar da ince damarlarda kalır. İşte bu dışarıya akan kanı yemek, içmek haramdır. İnce damarın içinde kalan veya dalak ve ciğer gibi âzalarda bulunan kan ise, akmış sayılmadığından et ve sakatat ile birlikte yenilmesi helaldir.

Kan yemenin haram oluş hikmeti, akan kanın pis oluşu ve insan tabiatının onu kabûl etmeyişidir. Câhiliye Arapları acıktıkları zaman ellerine sivri uçlu keskin bir kemik veya benzeri bir şey alır, onunla hayvanı yaralar, akan kanını toplayarak içerlerdi. Kur`an bu kötü âdeti men`etmiştir.

Eti yenen hayvanlardan yedi şey yenmez; haramdır.

1) Hayvanlardan akıp çıkan kan,

2) Erkeklik âleti,

3) Dişilik âleti,

4) Erkeklerde yumurtalar (husyeler),

5) Et içinde toparlak guddeler,

6) İdrar torbası (mesane),

7) Öd kesesi