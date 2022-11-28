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Gündem Daire fiyatına bilet aldılar! Türkiye'ye de geliyorlar
Gündem

Daire fiyatına bilet aldılar! Türkiye'ye de geliyorlar

Rus turistlerin yılbaşı tatili için aldığı en pahalı uçak biletleri oldu. Ruslar, Dubai'ye 3,7 milyon ruble öderken Antalya'ya gelmek için ise 256 bin ruble ödeme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 14:08:00 -
Daire fiyatına bilet aldılar! Türkiye'ye de geliyorlar

Rus turistlerin yılbaşı tatili için satın aldığı en pahalı uçak biletleri açıklandı.

Rezervasyon servisi OneTwoTrip, Rusya vatandaşlarının bu yıl başı tatili için satın aldığı en pahalı uçak biletini açıkladı. St. Petersburg'dan Dubai'ye business class gidiş dönüş bileti alan bir Rus, bu biletlere 3,7 milyon ruble para ödedi (61 bin dolar). 3,7 milyon rubleye St. Petersburg'da bir daire almak mümkün.

TürkRus'ta yer alan habere göre, en pahalı ikinci ödeme Moskova'dan Phuket'e yine business class bir gidiş dönüş biletine ait. Yılbaşını Tayland'da geçirmek isteyen Moskovalı biletlere 570 bin ruble ödedi.

Üçüncü bilet ise ülke içinde bir sefere ait. Yılbaşında Moskova'dan İrkutsk'a uçmayı planlayan dört yolcu biletlere 390 bin ruble harcadı.

Listede Türkiye'den Antalya'da yer aldı. Ruslar, Antalya'ya 256 bin ruble ücret karşılığında geliyor.

Servisin açıkladığı diğer bazı pahalı uçuşlar şu şekilde:

Moskova-Soçi, iki kişi, 375 bin ruble.
Moskova-Londra, 337 bin ruble.
Kazan-Antalya, gidiş dönüş 256 bin ruble.

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