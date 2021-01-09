  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Dailymotion'dan Türkiye kararı
Teknoloji

Dailymotion'dan Türkiye kararı

Milyonlarca kişinin kullandığı video paylaşım platformu Dailymotion, Türkiye'de temsilcilik açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 17:17:00 - 2021-01-09 17:40:54
Dailymotion'dan Türkiye kararı

VK, YouTube ve TikTok'un ardından Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu
Siyaset

Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 15 gün kala muhalefetten bir ismin kendisini arayar..
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik ..
Ruslar tesise gizlice girdi! Savaş uçakları görüntülendi
Teknoloji

Ruslar tesise gizlice girdi! Savaş uçakları görüntülendi

Rus bloggerlar, Moskova'da terk edilmiş bir tesise gizlice girerek askeri uçakları görüntülendi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay