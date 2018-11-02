Daha sonra genişler demeyin!

İnsan ayağının hacmi gün boyunca genişler, bu nedenle ayakkabınızı öğleden sonra alın.

Bir çift ayakkabının tekleri arasında görünüm, şekil, işçilik, renk ve boyut farkı olmamalı.

Ayakkabı etiketine bakarak yüz, astar, iç-dış taban yapımında kullanılan malzemeler hakkında bilgi edinilmeli.

Ayakkabı seçerken ilk kriter model ve renkten önce, rahatlık olmalı. Ayağın anatomik yapısına uymayan, büyük ya da sıkan ayakkabı alınmamalı.

En uzun parmak ile ayakkabı ucu arasında yarım veya bir cm boşluk olmalı. Ayakkabı rahatsız edici derecede sıkı ise kesinlikle zamanla genişler diye düşünüp satın alınmamalı.



Ayakkabının her ikisi de mutlaka giyilip yürüyerek denenmeli.



Dikiş uçları bitim yerlerinin sağlam olmasına, dikiş hatalarının bulunmamasına dikkat edilmeli.

Ayakkabının ayakla temas eden kısımlarında sentetik malzeme kullanılıp kullanılmadığına bakılmalı. Çünkü sentetik malzemeler hava geçirmez ve hava geçirmeyen malzemeler ayak sağlığı için zararlıdır.

Yazın tabanı kösele, kışın ise tabanı sentetik (PVC, termoplastik, kauçuk gibi) maddelerden üretilmiş, ayakkabı yüzü yumuşak deriden yapılmış olan ayakkabılar tercih edilmeli.

Nubuk, süet gibi çabuk kirlenen ya da boyası çabuk soyulan malzemelerden üretilmiş ayakkabıları alırken ve kullanırken iklim şartları göz önünde bulundurulmalı.

Çocuk ayakkabılarının arkalarının sert, ayakkabı yüzünün esnek olmasına, burun bölümünün parmakları sıkmamasına ve dış taban malzemesinin yeri sağlam tutan, kaymayan ve esnek bir malzemeden yapılmış olmasına dikkat edilmeli.