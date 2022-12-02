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Gündem Daha ne bekliyorsunuz! Asın bu şerefsizleri
Gündem

Daha ne bekliyorsunuz! Asın bu şerefsizleri

Kırşehir’de Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 12:37:00 -
Daha ne bekliyorsunuz! Asın bu şerefsizleri

Kırşehir’de Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde’ imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 29 kişiye yönelik 35 adreste şafak operasyonu yapıldı.

Adreslerde yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. İfade süreçleri tamamlanan şüpheliler; H.G., E.B., R.I., Y.A., A.K., H.İ.Ş., A.Ç.K., İ.K., emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

Emniyet ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarının sürdüğü öğrenildi.

Vatandaşlar idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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