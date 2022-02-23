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Kadın - Aile Daha genç bir cilt ve siyah noktalar için yumurta akı maskesi tarifi
Kadın - Aile

Daha genç bir cilt ve siyah noktalar için yumurta akı maskesi tarifi

Cildinizin hızla ve doğal yöntemlerle daha gergin görünmesini ve siyah noktalardan kurtulmak istiyorsanız evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumurta akı maskesi yapabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 13:51:00 - 2022-02-23 13:58:57
Daha genç bir cilt ve siyah noktalar için yumurta akı maskesi tarifi

Yumurta akı, yüzdeki fazla kir, yağ ve ölü hücreleri temizler ve cildi sıkılaştırır. Sıkılaştırıcı özelliği ile cildi sivilce, akne ve siyah noktaları temizler. Cildin özellikle gözaltı şişkinliğini azaltmaya yardımcı olur. Yanaklardaki ve dudaklardaki tüyleri alır.

Maskeleri uygulamadan önce cildinizi temizleyici yardımıyla sildikten sonra yıkayın.

Daha iyi etki için gözeneklerin açılmasını sağlayan buhar uygulaması oldukça kolaydır. Cildinizi temizledikten sonra ısıttığınızı bir kase suya yüzünüzü tutarak gözeneklerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu cildinize ihtiyacı olan hafif nemi de verecektir.

Yüzünüzü sıcak suya fazla yaklaştırmak yanmaya neden olabilir bunun için dikkatli olun.

Yumurta akı botoks maskesi

1 yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı şekeri karıştırın. Cildinize uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Cildiniz toparlanacak ve gergin hale gelecektir.

Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Diğer tavsiye maske tarifi;

Doğal domates botoks maskesi

1 domatesin kabuğunu soyarak, ezin ve içerisine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. 15 günde 1 uygulayabilirsiniz. Cildiniz uygulamadan sonra daha diri ve canlı olacaktır.

 

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