Daha 1 ay önce evlenmişler! Otomobilde çifte infazın nedeni ihanet çıktı!

Aydın'ın Söke ilçesinde edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Erkan Aslan, henüz bir aylık eşi Nurgül Aslan'ın (25) başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Aldatıldığı iddiasıyla öfkeye kapılan koca, izlediği eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen Ercan Zengin ile pazar yerindeki bir otomobilin içinde birlikte yakaladı. Aslan, yanındaki silahla otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Aracın içinde kurşunların hedefi olan Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Nurgül Aslan ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Kan donduran olayın ardından ortaya çıkanlar ise olayın vahametini daha da arttırdı. Erkan Aslan ve Nurgül Aslan'ın 1 ay önce dünya evine girdikleri öğrenildi. Genç çiftin yasak aşk iddialarının ardından aralarının bozulduğu belirtildi. Çifte cinayetin ardından suç aleti silahla birlikte kayıplara karışan Aslan, bir süre sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.