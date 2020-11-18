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Aktüel Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı
Aktüel

Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:10:36 -
Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca konuşlanan gözlem noktalarının sayılarında değişiklik olduğunu bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının yeniden konuşlandırıldığını ve sayılarının artırıldığını belirtti.

Mevcut durum göz önünde bulundurularak askerlerin konumunda ve gözlem noktalarında yeniden belirlenme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da "kuzey" sorumluluk bölgesinde 11, "güney" sorumluluk bölgesinde 12 olmak üzere toplam 23 gözlem noktasında 24 saat boyunca gözlem ve kontrol görevinin yapıldığını aktardı.

Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada, "güney" sorumluluk bölgesinde 9, "kuzey" sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktası, Laçın koridorunda ise 7 geçici gözlem noktasının kurulduğunu bildirmişti.

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