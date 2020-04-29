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Aktüel

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde aktarlık yapan Hakkı Ünal, tamamen doğal olarak dağlarda yetişen eriği toplayıp kurutarak satıyor.

2020-04-29 12:43:30 -
Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde aktarlık yapan Hakkı Ünal, tamamen doğal olarak dağlarda yetişen eriği toplayıp kurutarak satıyor.


Dağ eriği kurusunun bir çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu belirten Ünal, ’’Kuru erik suyunun en büyük yararları arasında kabızlık tedavisi, dolaşımın uyarılması, kalp sağlığının korunması, karaciğer hastalığının önlenmesi, kemiklerin güçlendirilmesi, beyin fonksiyonunun arttırılması, metabolizmanın güçlendirilmesi ve solunum sağlığının desteklenmesi sayılabilir. Ayrıca kolon kanserinin önlenmesinde, kan basıncının düşürülmesinde, kilo kaybına yardımcı olarak, aneminin önlenmesinde, kolesterolün azaltılmasında ve amfizem tedavisinde yardımcı olduğu bilinir. Binbie derde deva bu eriği bizler dağlarda doğal ortamında toplayıp kurutuyoruz ve kilogramını 10 TL’den satıyoruz. Yapılış olarak sadece kaynatıp suyunu içmek yetrli geliyor. Bölgemizde yıllık ortalama 1 ton civarında kuru erik tüketimi oluyor’’ dedi.

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