Dağhan Doğruer kimdir? Dila Tarkan’ın eşi Dağhan Doğruer ne iş yapıyor?

Dijital İçerik Üreticisi Dila Tarkan ile üç yıldır aşk yaşayan Dağhan Doğruer ile hayatını birleştirdi. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan Dağhan Doğruer ve Dila Tarkan’ın Atina’da nikah masasına oturdu. Peki Dila Tarkan’ın eşi Dağhan Doğruer kimdir, ne iş yapıyor

Dağhan Doğruer kimdir?

Dağhan Doğruer 1993 yılında doğmuştur. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer fanatik bir Beşiktaşlıdır. Dila Tarkan ile 2018'de nişanlanan Doğruer, 16 Şubat 2022'de evlilik teklifi etti. Dağhan Doğruer'in hakkında çok fazla şey bilinmese de Instagram hesabındaki gönderilerinden kendisinin bir Beşiktaş fanatiği olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra ateşli silahlarla da yakından ilgilenen Doğruer'in sosyal medya hesaplarında antrenman yaptığı birçok videosu bulunmaktadır.