Dağa zorla çıkarılan çocuğun akıbeti belli oldu

Terör örgütü YPG/PKK’nın zorla örgüte aldığı 17 yaşındaki bir çocuk DEAŞ ile girilen çatışmada hayatını kaybetti.

YPG/PKK'nın zorla örgüte aldığı 17 yaşındaki Yasemin Arif, Deyrizor şehrinde DAEŞ’la girilen çatışmada hayatını kaybetti. Yasemin Arif’in 3 yıl önce örgüte alındığı öğrenilirken, çıkan çatışmada 2 DAEŞ’lı sözde yöneticinin de öldürüldüğü bildirildi.

YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekâtı’nda aldığı darbe sonrasında çocuk savaşçıları daha çok kullanmaya başlamıştı. En son Haseke ilinde 14 yaşında Selime adlı bir kızın zorla okulundan alıkonularak örgüte alındığı öğrenildi.