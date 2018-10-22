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Dağa zorla çıkarılan çocuğun akıbeti belli oldu

Terör örgütü YPG/PKK'nın zorla dağa çıkardığı 17 yaşındaki çocuk, DAEŞ'la çıkan çatışmada öldü.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:27
Dağa zorla çıkarılan çocuğun akıbeti belli oldu

Terör örgütü YPG/PKK’nın zorla örgüte aldığı 17 yaşındaki bir çocuk DEAŞ ile girilen çatışmada hayatını kaybetti.

YPG/PKK'nın zorla örgüte aldığı 17 yaşındaki Yasemin Arif, Deyrizor şehrinde DAEŞ’la girilen çatışmada hayatını kaybetti. Yasemin Arif’in 3 yıl önce örgüte alındığı öğrenilirken, çıkan çatışmada 2 DAEŞ’lı sözde yöneticinin de öldürüldüğü bildirildi.

YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekâtı’nda aldığı darbe sonrasında çocuk savaşçıları daha çok kullanmaya başlamıştı. En son Haseke ilinde 14 yaşında Selime adlı bir kızın zorla okulundan alıkonularak örgüte alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:27
  1. DAEŞ
  2. PKK

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