Dağ serisi ve Börü'nün yapımcısından Göktürk üçlemesi geliyor!

Dağ serisi ve Börü yapımcısı Alper Çağlar, tabir-i caiz ise uzun süredir neden kimse el atmıyor dediğimiz bir döneme gidiyor. Yaptığı duyuru ile 3 filmlik bir projeye başladıklarını açıklayan Alper Çağlar, bu filmlerin adını da verdi. İlk Göktürk, Kırk Göktürk ve Son Göktürkfilmleri ile yeni bir üçlemeye başlayan Çağlar, bu projenin 7 yıl süreceğini de sözlerine ekledi. Yapılan planlamaya göre İlk Göktürk filmi 2019, Kırk Göktürk filmi 2022 ve Son Göktürk filmi de 2025 yılında vizyona girecek. Tabi bu duyurular ile birlikte sarkmaların olabileceğini de, çünkü gerçekten güzel bir işe imza atmak istediğini de dile getirmiş.

Tabi adından da anlaşılabileceği gibi Türk tarihinin en önemli olaylarına ve hikayelerine yoğunlaşacak olan Alper Çağlar'ın hangi olayları ele alacağı ise şimdilik bilinmiyor. Fakat film isimlerine baktığımızda çoğu takipçinin tahminlerinde de aynı olaylar var. Bu filmlerin Göktürk'ün Kuruluşu, Kürşat ve 40 Çerisi, Kultuk Kağan ya da Urungu'nun hikayesine odaklanabileceği tahmin ediliyor.

Peki Alper Çağlar'ın yeni filmi ne zaman çıkacak, filmin konusu nedir, Alper Çağlar kimdir?

Alper Çağlar kimdir?

2014 yılında “Panzehir” adlı sinema filminin senaristliğini ve yönetmenliğini yapmıştır.

Alper Çağlar, 1 Eylül 1981 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Babası Arif Çağlar, annesi Perihan Çağlar’dır. Eda adında bir kız kardeşi vardır. Babası Prof. Dr. Arif Çağlar Kimya Mühendisi ve Rektörlük görevlerinden dolayı ailesi ile beraber farklı şehirlerde yaşamak durumunda kaldı. Bu sebeple ilkokulu Elazığ‘da okudu. Annesi de Kimya Profesörüdür. Babasının seçildiği Fulbright araştırmaları için Albany, New York, ardından tekrar Ankara ve hemen ardından Lise öğrenimi için İstanbul‘da yaşadılar.

Liseyi Robert Kolej’de okudu. Lise hayatı boyunca irili ufaklı birçok öykü, animasyon ve çizgi romanı tasarladı. Gerçek anlamda ilk filmini Lise ikinci sınıfta iken Kırgızistan‘da çektiği belgesel filmi “Not So Far Away” adlı eserle gerçekleştirdi. Lise bittikten sonra kazandığı burs ile Amerika’da University of Virginia‘da Medya İlişkileri, İletişim üzerine okudu. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı.

2004 yılında çektiği “4 saat” isimli film ile devam etti. 44 dakika süren film, kısıtlı imkanlarla oluşturuldu ama buna rağmen kült film haline geldi. Reklam ve film projelerinde yer alan ve sonunda kendi işinin patronu olmaya karar veren Çağlar, 2006‘da ÇağlarArts isimli şirketini kurdu. Tam bir yönetmen George Lucas hayranı olan Alper Çağlar, şirketine isim verirken LucasArts’tan ilham aldı.

İlk 2 kısa filmiyle yerel festivallerden ödülleri alan Alper Çağlar, ilk büyük festival başarısını Akbank Kısa Film Festivalinde “Camgöz” adlı noir filmiyle ödül kazanarak yakaladı.

2008 yılında askerlik görevini kısa dönem yaptı. 2009 yılında ilk uzun metraj filmi “Büşra“yı yaptı.

2012 yılında Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Mesut Akusta, Cengiz Çoşkun‘un oynadığı “Dağ” ile hem eleştirel hem de gişe başarısı kazandı.

Filmlerinin yalnızca sanatsal değil aynı zamanda lojistik detaylarına hakimiyeti ile bilinen Çağlar, neredeyse her filminde aynı zamanda Uygulayıcı Yapımcı sıfatı ile de çalışıyor.

2014 yılında Emin Boztepe, Cüneyt Arkın, Emir Benderlioğlu, Kaan Urgancıoğlu‘nun rol aldığı “Panzehir” adlı sinema filminin senaristliğini ve yönetmenliğini yapmıştır.

Dağ 3 ne zaman çıkacak?

Yaptığı bir röportajda ‘Dağ 2’de gördüğünüz üzere Oğuz ve Bekir’in ve diğer oyuncuların yer aldığı ‘Fırtına Getiren’ timinin öyküleri daha bitmedi. Ancak ‘Dağ 3’ün daha zamanı var. ‘Dağ 2’nin yarattığı rüzgârın dinmesi gerekiyor önce. Hem bu gişenin üstüne çıkmak için seyircinin bizi özlemesi lazım diye düşünüyorum.' diyor ve filmin kısa zaman içinde karşımıza çıkmayacağını belirtiyor.