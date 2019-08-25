DAEŞ'ten saldırı! 5 ölü 6 yaralı Irak’ın Kerkük kentinde, terör örgütü DAEŞ’in havan mermileriyle yaptığı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde, terör örgütü DAEŞ tarafından bir futbol halı sahasına havan mermileriyle yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün Dakuk ilçesine havan saldırısı düzenlendi" ifadesini kullandı. Saldırının ilçeye bağlı İmam Zeynelabidin köyünde bir futbol halı sahasında spor yapan Haşdı Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını aktaran Kamil, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı" şeklinde konuştu. Havan mermilerinin köyün güney batı yönünden terör örgütü DAEŞ militanlarınca atıldığına dikkati çeken Kamil, havan saldırısıyla militanların köye girmeye çalıştığını ancak bölgede görev yapan Irak federal polis gücü tarafından engellendiğini söyledi.

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