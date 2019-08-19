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DAEŞ'in sözde emiri yakalandı

Terör örgütü DAEŞ'in sözde emirlerinden biri Irak'ta yakalandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:41
DAEŞ'in sözde emiri yakalandı

Irak'ta terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi'ye yakın örgütün sözde emirlerinden birinin yakalandığı duyuruldu.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde askeri istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DAEŞ'in üst düzey kadrosundan bir kişi yakalandı.

Kimliği belirtilmedi

Açıklamada, yakalanan teröristin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi, ancak DAEŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın örgütün sözde emirlerinden biri olduğu belirtildi.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DAEŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:41
  1. DAEŞ
  2. Ebubekir Bağdadi
  3. Terör örgütü DAEŞ

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