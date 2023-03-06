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Otomotiv DacIa’dan maceraseverlere yeni Extreme donanım seviyesi
Otomotiv

DacIa’dan maceraseverlere yeni Extreme donanım seviyesi

Dacia, Brüksel’deki Avrupa Otomobil Fuarı’nda, Spring modelinin Extreme donanım seviyesinin özel bir ön gösterimini sergiledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:34:00 -
DacIa’dan maceraseverlere yeni Extreme donanım seviyesi

Outdoor ruhuna uygun, özgün görünümüyle fark oluşturan Extreme donanım seviyesi, Spring ile birlikte Jogger ve Duster’da da kullanıcılara sunulmaya başlanıyor. Dacia Spring, Extreme donanımıyla yeni ELECTRIC 65 motorunu (65hp / 48kW) tanıtıyor. Bu motor, sadece Spring Extreme ile sunuluyor. Yeni motor, iyi bir şanzımanla tekerleklere aktarılan torku artırarak, daha uzun menzil, daha fazla hızlanma ve geri kazanım sağlıyor. Yeni ELECTRIC 65 motor sayesinde Spring Extreme, WLTP karma döngüde 220 kilometre menzil sunuyor. Uyku Paketi, InNature aksesuar serisinin bir parçası olarak ilk kez sunuluyor. Tüm Jogger donanım seviyelerinde mevcut olan Uyku Paketi, yolcu bölmesini sadece birkaç dakikada yatak odasına dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Çıkarılabilir bu aksesuar tüm Jogger araçlarla uyum sağlıyor. Jogger ve Duster’ın Extreme versiyonları haziran ayında, Spring Extreme ise bu yılın ikinci yarısında Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak. Jogger’ın tüm donanım seviyelerine uyumlu olan ve yolcu bölmesini sadece birkaç dakikada yatak odasına dönüştüren Uyku Paketi de Türkiye’de haziran ayından itibaren talep üzerine kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

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