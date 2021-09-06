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Ekonomi Dacia’dan 7 koltuklu aile aracı: jogger
Ekonomi

Dacia’dan 7 koltuklu aile aracı: jogger

Dacia, 5 ve 7 kişilik versiyonlara sahip, ulaşılabilir yeni modeli Dacia Jogger ile C segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 11:33:00 -
Dacia’dan 7 koltuklu aile aracı: jogger

Dacia, 5 ve 7 kişilik versiyonlara sahip, ulaşılabilir yeni modeli Dacia Jogger ile C segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. Çok yönlü bir aile otomobili olan Dacia Jogger, bir station wagonun uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV’nin görünümü olmak üzere her sınıfın en iyi özelliklerini bünyesinde barındırarak kendi sınıfını oluşturuyor. Dacia Jogger; tamamen yeni TCe 110 benzinli ve ECO-G 100 olmak üzere iki farklı motorla pazara sunulacak. 2023 yılında ürün gamına hibrit motor seçeneği de eklenecek olan Dacia Jogger, pazardaki en erişilebilir 7 koltuklu hibrit olmayı hedefliyor. Aile otomobilini yeniden tasarlayan Dacia, doğaya kaçış ve uzun yol yapmak isteyen modern aile yaşamının maceralarına yanıt veriyor. 2022’nin ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak olan Yeni Dacia Jogger’ın, Kasım 2021’de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yaklaşık 30 ülkede siparişe açılması planlanıyor. 

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