Dacia Spring 2022’nin “satın alınabilecek en iyi otomobili” seçildi

32 Avrupa ülkesinden gazetecilerden oluşan AUTOBEST jürisi, 2022 Avrupa’da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil olarak Dacia Spring’i seçti. Jüri, Dacia Spring’i açık ara en iyi ve en uygun fiyatlı otomobil olarak oyladı. AUTOBEST jürisi 21 yıllık tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir aracı kazanan olarak belirledi.

Yüzde 100 elektrik ve Yüzde 100 Dacia

Mart 2021’in sonunda tanıtılan Dacia Spring, 43 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Bu başarının çok önemli bir nedeni var. Spring, tamamen elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor, ulaşılabilir kılıyor ve kullanıcılara ihtiyacı olabilecek her şeyi (navigasyon, klima, elektrikli camlar, akıllı telefon yansıtma vb.) Avrupa’da benzersiz bir fiyata sunuyor. Kompakt SUV görünümünün altında; dört kişilik geniş ve ferah bir iç mekan, verimli ve güvenilir bir elektromotor ve 305 km’ye varan menzil (WLTP Şehir döngüsü – WLTP Karma döngüde 230 km) yatıyor. Dacia & LADA Markaları CEO’su Denis Le Vot, yaptığı açıklamada “AUTOBEST 2022 ödülünü kazandığımız için çok mutluyuz. Bu ödül, Dacia’nın müşterilerine her zaman onlar için gerçekten anlamlı olanı sunma kararlılığını doğruluyor. Herkes için erişilebilir olan Spring, zamana çok iyi uyum sağlıyor. Bizi bu yolda ilerlemeye teşvik ettikleri için AUTOBEST jüri üyelerine teşekkür ederim” diye konuştu.