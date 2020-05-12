Koronavirüs salgını hayatımıza pek çok tıbbi terimin girmesine yol açtı. Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapabileceğimizi de araştırır oldu. Yapılan bilimsel bir çalışma ise D vitamininin koronavirüse karşı son derece önemli olduğunu ortaya koydu. İşte, detaylar.

D vitamini koronavirüse yakalanmamak için önemli mi? | D vitamini eksikliği neye yol açar?

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu.

Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.

Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman’ın, ''Analizimiz, Kovid-19’a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor.'' ifadelerine yer verildi.

"Şimdilik ek tedavi olarak kullanılabilir"

Backman, Kovid-19’a karşı daha savunmasız olan Afro-Amerikalılar ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini takviyesinin şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini almaya yönlendirmek için erken olduğu, vitaminin doğru dozda alınmazsa yan etkilerinin bulunabileceği ve nihai sonuçlar için araştırmanın derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

D vitamini nedir?

Tıp dilinde kalsiferol denilen, yağda çözünen, karaciğerde ve yağ dokuda depolanan vitamin çeşitlerinden biridir. D2 ve D3 olarak iki tipe ayrılmaktadır. Güneşten ve besinlerden alınan D vitamini, karaciğerde ve böbrekte değişime uğrayarak daha etkili bir kimyasala dönüşmektedir.

D vitamini eksikliği nedir?

D vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmeniz için yeterli miktarda D vitamini almadığınız anlamına gelir. Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan vitamin, vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vardır. Sinir sisteminin, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam etmesinde önemli görevleri bulunur. Vücutta ihtiyaç duyulan miktarı üç yolla alabilirsiniz. Bu yollardan ilki cildin vitamini kendisinin üretmesi, ikincisi diyet ve sonuncusu da vitamin takviyesidir. Güneş ışınlarına maruz kalındıktan sonra D vitamini ciltte doğal bir şekilde sentezlenir. Fakat güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmak ciltte yaşlanmaya ve kansere neden olabildiği için çoğu insan diğer kaynakları tercih eder.

Vücudun D vitamini ihtiyacı yaşa göre farklılık gösterir. Yaş ilerledikçe alınması gereken miktar artar. Vitaminin vücuttaki seviyesi çok düştüğü zaman kemikler ince, kırılgan veya kusurlu hale gelir. D vitamini eksikliği toplumda yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Özellikle koyu renk cilde sahip olanlar, aşırı kilolu olanlar ve 65 yaşından büyük bireylerin D vitamini seviyeleri daha düşüktür. Bu nedenle kan seviyelerini normale getirmek için vitamin takviyesi gerekir. Fakat bu konuda da dikkatli olmak ve aşırı vitamin almaktan kaçınmak önemlidir çünkü çok yüksek düzeydeki D vitamini seviyeleri ek bir fayda sağlamaz. Aksine farklı sağlık sorunlarına neden olur.

D vitamini neden önemli?

Doğurganlığı arttırıyor.

Kalp sağlığını korur.

Ağız ve diş sağlığı için önemli.

Güçlü kemiklerin anahtarı.

Bazı kanser türleriyle savaşır.

Tip 1 diyabeti önler.

Demans gibi hastalıklara engel olur.