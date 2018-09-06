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D vitamini eksikliği raşitizme neden oluyor

D vitamini eksikliğinin yol açtığı hastalık...

06 Eylül 2018 Perşembe 15:16
D vitamini eksikliği raşitizme neden oluyor

Raşitizm çocuk kemiklerinde kalsiyum depolanmasının yetersiz olmasına bağlı olarak ortaya çıkan şekil bozuklukları hastalığıdır. Her yaşta görülebilir ama en sık olarak görülen, dolayısıyla raşitizm denilince ilk akla gelen D vitamini eksikliğine bağlı olarak süt çocukluğu döneminde gelişen raşitizmdir.

D vitamini, diğer vitaminlerin çoğundan farklı olarak besinlerle alınmasının yanında güneş ışığının yardımı ile ciltte yapılır.

Ciltte yapılan bu D vitamini vücudun ihtiyacını karşılayan temel kaynaktır. Besinlerle alınan ya da ciltte yapılan vitamin D, karaciğerde ve böbreklerde bir dizi işlemden geçerek etki gücü en yüksek olan D vitamini şekline dönüşür.

Onun için güneş ışığını yeterince almamak, D vitamini ve kalsiyumdan zengin besinler almamak, barsaklardan emilim bozukluğu, karaciğer ya da böbrek yetersizliği yapar.

BELİRTİLERİ

Sebebi izah edilemeyen huzursuzluk gibi müphem belirtilerden havale geçirmeye kadar değişir. Raşitizmli bebeklerin kasları gevşek ve güçsüzdür. Bu sebeple geç oturur, geç emekler ve geç yürürler. Buna karşın zeka gelişimleri bu durumdan etkilenmez. Sebebi bilinmeyen ve hastalıkla ilişkisi kesin olarak gösterilmemiş ama anneler tarafından sıkça söylenen bir belirti de baş terlemesidir. Bıngıldak yaşa göre büyüktür ve kapanması gecikir. El ve ayak bilekleri geniştir.

Kaburgaların üzerinde tespih tanesi gibi şişkinlikler fark edilebilir. Göğüs kafesinin alt kısmında oluk benzeri bir çökme oluşabilir. Diş çıkması gecikir.

Raşitizmli çocukların alınları geniş ve belirgin, karınları ise şiş gözükür. Eğer hastalık tedavi edilmezse büyüme yavaşlar ve bir süre sonra çocuk boyca yaşıtlarına göre geri kalır. Çocuk yürümeye başladıktan sonraki en önemli bulgu bacaklardaki eğriliktir.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:16
  1. raşitizm
  2. d vitamini eksikliği

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