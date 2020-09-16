D vitamini eksikliği nelere yol açar?
D vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamin eksikliği nelere yol açar? D vitamin eksikliğine dair merak edilenler…
Yetişkinlerde uzun süreli D vitamini eksikliği; kemik erimesi, kemik yapısında bozukluk, kas güçsüzlüğü ve düşme riskinde artışa neden olabilmektedir. Çocuklarda ise raşitizm adı verilen rahatsızlığa kadar yol açabilecek önemli bir faktördür.
Uzmanlar D vitamininin, vitaminden ziyade bir hormon olduğunu ifade ediyor. Derinin güneş ve bazı yapay ışıklara maruz kalmasının cildimize etki ederek provitamin D3'ün D vitaminine dönüşür. Hormon olarak görev yapan aktif D vitamininin karaciğer ve böbrekte birtakım metabolik olaylar sonucu vücutta üretilmeye başlar.
D vitamin eksikliği nasıl belli olur?
D vitamini eksikliği vücudun birçok bölümünü dolaylı ve doğrudan olumsuz yönde etkileyebilir. D vitamini eksikliğini öğrenmek için kan tahlili yaptırmak gerekir. D vitamini eksikliği olan kişiler kendindeki belirtileri dikkatlice takip edip gerekli tahlil ve tetkiklerini yaptırarak D vitamin eksikliğine çözüm bulabilir.
D vitamini eksikliği genellikle şu belirtilerle kendini gösterir:
Sürekli ısınamama ve üşüme problemi
Kilo verirken yavaş kilo verme veya kilo verememe
Genel yorgunluk ve halsizlik hali
Tüm vücudunda veya belirli bölgelerdeki kemiklerde ağrı
Denge problemi ve kuvvet kaybı
Sık sık beliren baş ağrısı
Depresyon
Sürekli değişen ruh hali
Tırnak ve saç dökülmesi
İnce eklemlerde ağrı
Terleme
Gözaltlarındaki morarma
Uyku sorunları
D vitamini hangi besinlerde bulunur?
D vitamini hangi besinlerde var sorusu pek çok cevaba bulunur. D vitamini içeren besinler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
Yağlı balık
Ton balığı
Mantarlar
Süt
Portakal suyu
Yumurta sarısı
Tahıl
Sığır karaciğeri
Morina yağı