D vitamini eksikliği nelere yol açar?

Yetişkinlerde uzun süreli D vitamini eksikliği; kemik erimesi, kemik yapısında bozukluk, kas güçsüzlüğü ve düşme riskinde artışa neden olabilmektedir. Çocuklarda ise raşitizm adı verilen rahatsızlığa kadar yol açabilecek önemli bir faktördür.

Uzmanlar D vitamininin, vitaminden ziyade bir hormon olduğunu ifade ediyor. Derinin güneş ve bazı yapay ışıklara maruz kalmasının cildimize etki ederek provitamin D3'ün D vitaminine dönüşür. Hormon olarak görev yapan aktif D vitamininin karaciğer ve böbrekte birtakım metabolik olaylar sonucu vücutta üretilmeye başlar.

D vitamin eksikliği nasıl belli olur?

D vitamini eksikliği vücudun birçok bölümünü dolaylı ve doğrudan olumsuz yönde etkileyebilir. D vitamini eksikliğini öğrenmek için kan tahlili yaptırmak gerekir. D vitamini eksikliği olan kişiler kendindeki belirtileri dikkatlice takip edip gerekli tahlil ve tetkiklerini yaptırarak D vitamin eksikliğine çözüm bulabilir.

D vitamini eksikliği genellikle şu belirtilerle kendini gösterir:

Sürekli ısınamama ve üşüme problemi

Kilo verirken yavaş kilo verme veya kilo verememe

Genel yorgunluk ve halsizlik hali

Tüm vücudunda veya belirli bölgelerdeki kemiklerde ağrı

Denge problemi ve kuvvet kaybı

Sık sık beliren baş ağrısı

Depresyon

Sürekli değişen ruh hali

Tırnak ve saç dökülmesi

İnce eklemlerde ağrı

Terleme

Gözaltlarındaki morarma

Uyku sorunları

D vitamini hangi besinlerde bulunur?

D vitamini hangi besinlerde var sorusu pek çok cevaba bulunur. D vitamini içeren besinler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Yağlı balık

Ton balığı

Mantarlar

Süt

Portakal suyu

Yumurta sarısı

Tahıl

Sığır karaciğeri

Morina yağı