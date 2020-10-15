D-100 Karayolu'nda araç yoğunluğu
TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatılınca, D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Bolu Dağı Tüneli D-100 karayolunda bakım çalışması yapılınca uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki 24 kilometrelik kısımda bakım yapılıyor.
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü, bir ay süreyle trafiğe kapalı olacak.
Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatılan yolun bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İstanbul'dan Ankara'ya giden sürücüler, Düzce Kaynaşlı gişelerinde D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.
Sürücüler, D-100 Karayolu'ndan Bolu Dağı'nı aşarak Abant gişelerinden tekrar otoyola girebilecek.
Çalışmaların 14 Kasım'da bitirilmesi hedefleniyor
Araçların D-100 Karayolu'na yönlendirilmesiyle yolda trafik yoğunluğu meydana geldi.
Bazı kesimlerde trafik zaman zaman durma noktasına ulaştı.
Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaların 14 Kasım tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor.