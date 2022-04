CZN Burak: En büyük hayalimi gerçekleştirdim

Türk Kızılayın ramazan programı kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan faaliyetlerine eşlik eden Özdemir, burada Filistinli sevenleri ve hayranlarıyla buluştu. Filistin'i ilk kez ziyaret eden Özdemir, Kudüs'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"En büyük hayalimi gerçekleştirmiş oldum"

Ramazanın ilk cuma namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan kutsal mabet Mescid-i Aksa'da kılan Özdemir, Kudüs'te olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Kudüs'ü görmek benim en büyük hayalimdi. Aslında bugün ben en büyük hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Mübarek cuma namazını burada cemaatle beraber kılmak çok hoşuma gitti. Gerçekten bambaşka bir hava vardı. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek ve burada insanlarla bir arada olmak beni çok mutlu etti."

Filistinlilerden CZN Burak'a sevgi seli

Arap dünyasında da hayli popüler olan Özdemir, cuma namazının ardından gezdiği Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özdemir ile fotoğraf çektirmek isteyen Filistinliler burada izdiham oluşturdu.

Ünlü şef, "Ben zaten Filistin veya Orta Doğu halklarının İstanbul ziyaretlerinde beni ne kadar sevdiklerini biliyor ve görüyordum. Onlardan çok güzel mesajlar alıyordum. Bu da beni çok mutlu ediyordu." diye konuştu.

"Bugün Mescid-i Aksa'da namaz kılan yaklaşık 80 bin kişi vardı ve ben inanır mısınız hepsiyle teker teker fotoğraf çekilmek istedim." diyen Özdemir, "Onların sevgisine layık olabilmek, onların gözünde gerçekten bambaşka bir yere sahip olmak, benim için en büyük başarı ve en büyük kazançtı. Ve ben bunu başardığıma inanıyorum. İyi ki varlar, iyi ki hepimiz buradayız." ifadelerini kullandı.

"İyi ki Kızılayımız var"

Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Mescid-i Aksa'nın avlusunda Türk Kızılayın koordinasyonunda iftar hazırlayacağını aktaran genç şef, "Tabii ki bu yemekler Türk yemekleri olacak, onlara özel sunacağız." şeklinde konuştu.

Bu toplu iftarların Türk Kızılayın himayesinde devam edeceğini, ayrıca özellikle Gazze Şeridi için de yoğun faaliyetler yapıldığını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Zaten Kızılayımız her gün burada. Benim her zaman söylediğim bir şey var: Biz sadece bir veya iki-üç gün insanların yanında olabiliyoruz. Ama Kızılay ve emekçileri her gün buradalar. Hatta dünyanın dört bir yanında mazlumların yaralarını sarıyorlar. Burada buna gözümle de şahit oldum, o yüzden sizin nezdinizde onlara çok teşekkür ederim. İyi ki Kızılayımız var."

Yeni proje ve ülke var mı?

Türkiye'nin dünya çapında en fazla tanınan sosyal medya fenemonlerinden biri olan "CZN Burak"ın, sosyal medya platformlarından Instagram'da 33 milyon, TikTok'ta da 57 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Genç şef, yeni ülkelerde şube açma projeleri olup olmadığına ilişkin soruya, "şu anda görüştükleri ve iş birliği yapabilecekleri birçok ülke olduğu" yanıtını verdi.

"Bir Türk markası olmaktan gurur duyduklarını" vurgulayan Özdemir, "Yani bizim için aslında şube açmak zor değil, kolay. Ama biz bunu layıkıyla yapmaya çalıştığımız için bu da tabii ki zaman alıyor. İnanıyorum ki bu Türk markasını gururla en güzel yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Yemek fotoğrafları paylaşılması

Sosyal medyada yemek görselleri paylaşılmasının bazı insanlar tarafından yanlış bulunup kınanmasına ilişkin ise CZN Burak, paylaşımlarını ülke yemeklerini "tüm dünyaya tanıtmak misyonuyla" yaptığını ve "vicdanının rahat olduğunu" söyledi.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Ben bu yemek fotoğrafı paylaşmaya kızanları çok iyi anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ama bazen bazı şeylere farklı pencereden bakmak lazım. CZN Burak sadece CZN Burak'tan ibaret değil; şu anda yaklaşık 6 bin kişilik bir ekibi var. Bu 6 bin kişinin yaklaşık 4500'ü Türk, bizim kendi hemşerilerimiz.

CZN Burak şu an dünya genelinde 11 yerde şube açılması hedeflenen bir restoran zinciri. Malzemelerinin de yüzde 80'i Türkiye'den geliyor. E tabii biz de kendi işimizin aşığıyız. Bunları paylaşırken ziyan olmadığını da bildiğimiz için vicdanımız da rahat. Hiçbir şekilde gocunmuyoruz ve darılmıyoruz onlara, canları sağ olsun."

Şef Özdemir, şöyle devam etti:

"Aslında burada şu misyon var: Evet biz paylaşımlar yapıyoruz, ama mutlak tanıtım amaçlı oluyor bu paylaşımlar. Biz yemeklerimizi tanıtmazsak insanlar bizim mutfağımızı bilemez. Biz de bunu tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu paylaşımları da o yüzden yapıyoruz.

CZN Burak 6 bin çalışanı ile gün geçtikçe büyüyen bir potansiyele sahip. Eleştirileri kabul ediyorum, evet. Herkese her zaman eleştiri olur. Sadece biz, tanıtım için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, bunu söyleyebilirim."

"İnsanların kalbinde bir yer edinmelisin"

Şef Özdemir, sosyal medyaya yüklediği yemek videolarında geniş gülümsemesi ve kameradan gözlerini ayırmadan yemek hazırlamasıyla dikkati çekiyor.

Kullandığı bu "stiliyle" ilgili aldığı tepkileri aktaran Özdemir, "Aslında yakın arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. 'Sen neden kameraya bakarak yemek yapıyorsun' diye. Ben de şunu söylüyordum: 'İnsanların kalbinde bir yer edinmelisin' ve 'kendi stilin olmalı'. Galiba benim stilim de hem insanlara bakarak hem gülerek yemek yapmak oldu." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı programlarının çok yoğun geçtiğini ama işini aşkla yaptığını vurgulayan Özdemir, "2 gün önce Dubai'den İstanbul'a gittim. İstanbul'dan da buraya geldim. Yarın (9 Mart) buradan İstanbul'a gideceğim. Ondan sonra hiç uyumadan bu kez Mısır'a gideceğim. Ama çok güzel bir söz var, diyor ya; 'Aşkınan koşan yorulmaz'. Bu iş bizim aşkımız olmuş artık." diye konuştu.

Özdemir, Filistin programı kapsamında Kudüs'te Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'nın ardından Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezini de ziyaret etti. Özdemir, kendisini görmek için büyük kalabalıklar halinde Türk Kültür Merkezine gelen yerel halkla fotoğraf çekilerek sohbet etti.

Şef Burak Özdemir, bugün işgal altındaki Batı Şeria'ya geçerek Türk Kızılayın gerçekleştireceği ramazan yardımlarına katılacak ve yaptığı yemekler ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere dağıtılacak.