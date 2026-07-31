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İSLAM Cüzü bitirip Kur'an'a geçen miniklere ikram
İSLAM

Cüzü bitirip Kur'an'a geçen miniklere ikram

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Cüzü bitirip Kur'an'a geçen miniklere ikram

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Kargucak Merkez Camii'nde düzenlenen yaz kursunda kutsal kitabımızı okumaya başlayan öğrencilere, yerel esnaf Musa Ertürkmen tebrik amacıyla tost, patso ve ayran ikram etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Yaz Kur'an Kursları kapsamında eğitim gören öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen çocuklar ikramlarla ödüllendirildi.

Fatsalı esnaf Musa Ertürkmen, daha önce öğrencilere verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, "Yaklaşık 15-20 gün önce Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize tost, patso ve ayran ikram edeceğimizin sözünü vermiştik. Bugün Kargucak Merkez Camii'nde bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'e geçmiş olması bizleri de mutlu etti. İnşallah salı günü de Fatsa'daki Hazreti Hamza Camii'nde eğitim gören öğrencilerimize aynı ikramda bulunacağız. Gençlerimize örnek olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

 

 

Kargucak Merkez Camii İmam Hatibi Salih Alantepe ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kurslarının yoğun katılımla devam ettiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize Musa Bey bugün güzel bir sürpriz yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çocuklara Kur'an-ı Kerim'i, dini ve camiyi sevdirmek hepimizin görevi. Fatsa Müftülüğü olarak öğrencilerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bu anlamlı katkısından dolayı Musa Bey'e teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere tost, patso ve ayran ikram edildi.

Programa Kargucak Merkez Camii İmam Hatibi Salih Alantepe ile öğrenciler katıldı.

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